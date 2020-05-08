Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов и показала безупречное тело на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Впереди солнечные выходные ☀ ☀ и это прекрасное время, чтобы насладиться ими», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белом белье во время отдыха, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Ничего красивее не видел», «роскошный вид», «красотка», «пожалуйста, развернись», «огонь!», «это мило, очень мило», «самая красивая женщина», - пишут они.
Как сообщалось ранее, легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвастается своей спортивной формой. На одном из недавних фото, опубликованных в Инстаграм, спортсменка предстала в соблазнительном образе. Бех была на беговой дорожке на стадионе.
Для занятий красотка выбрала белый топ, обтянувший ее груди, и спортивные черные шорты, напоминающие трусы.
У Марины - невероятный пресс - выпирающие кубики, от которых невозможно отвести взгляда. Накаченные ноги в кроссовках также выглядят великолепно.
Звезда завершила образ обручем, который надела на голову. Она смотрела вниз и тянула ногу.
"Иногда так трудно оставаться сильным, но очень важно быть сильнее всего остального 💪🏼", - подписала кадр Бех.
За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов украинской звезде. Люди говорили, что Марина выглядит просто невероятно. Пользователи сети уверены, что красотка много работала над своим телом и добилась больших результатов. "Отпадная красотка", - написал один из фанатов.
Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе
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