Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов и показала безупречное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Впереди солнечные выходные ☀ ☀ и это прекрасное время, чтобы насладиться ими», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белом белье во время отдыха, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ничего красивее не видел», «роскошный вид», «красотка», «пожалуйста, развернись», «огонь!», «это мило, очень мило», «самая красивая женщина», - пишут они.

Как сообщалось ранее, легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто хвастается своей спортивной формой. На одном из недавних фото, опубликованных в Инстаграм, спортсменка предстала в соблазнительном образе. Бех была на беговой дорожке на стадионе.

Для занятий красотка выбрала белый топ, обтянувший ее груди, и спортивные черные шорты, напоминающие трусы.

У Марины - невероятный пресс - выпирающие кубики, от которых невозможно отвести взгляда. Накаченные ноги в кроссовках также выглядят великолепно.

Звезда завершила образ обручем, который надела на голову. Она смотрела вниз и тянула ногу.

"Иногда так трудно оставаться сильным, но очень важно быть сильнее всего остального 💪🏼", - подписала кадр Бех.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов украинской звезде. Люди говорили, что Марина выглядит просто невероятно. Пользователи сети уверены, что красотка много работала над своим телом и добилась больших результатов. "Отпадная красотка", - написал один из фанатов.

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