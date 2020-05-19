Украинская красавица Марина Бех-Романчук, которая является чемпионкой по легкой атлетике, поразила выходкой на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Моя маленькая победа. Я люблю прыгать», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Бех-Романчук позирует в крохотных шортах и топе. Спортсменка набирает скорость и прыгает в длину. Однако ее поклонники больше обратили внимание на красоту украинки.

«Черт, а хороша ж…и прыжки классные», «супер», «ты выглядишь невероятно», «люблю тебя, Марина Бех», «классный прыжок. А тело еще лучше», «бомба!», «вау, красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук выгнулась в пикантной позе

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, радует публику не только высокими результатами и многочисленными достижениями, но и не против показать красоту своей фигуры.

На фото Бех-Романчук позирует, повернувшись к камере спиной на беговой дорожке. Девушка одета в спортивную одежду - лосины и майку голубого цвета. Марина застыла в эффектной позе, приподняв ногу и дав возможность насладится плавными изгибами ее подтянутой фигуры.

Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини.

Также Politeka писала, что фигуристая легкоатлетка Бех-Романчук сверкнула идеальным телом в трусах и микро топе.