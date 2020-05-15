Известная украинская легкоатлетка Маргарита Бех-Романчук показала своего мужа и поздравила всех с днем семьи
На фото Романчук позирует в черном купальнике, как и ее супруг Михаил. Красотка запрыгнула к мужу на руки, который взял за ноги жену, улыбаясь на камеру. Пара позировала где-то на пляже и была счастлива. Фотография получилась солнечной и семейной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сегодня семейный день. Ты мой мир и моя семья. Люблю", - написала Бех.
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Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки.
«Я люблю синие спортивные трассы 💙 они яркие и всегда мотивирует тренироваться ✌ 🏼 👊 🏼 Какой ваш любимый цвет спортивной арены?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающих лосинах и топе, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников украинки-красавицы.
Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.
«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белье, эффектно задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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