Известная украинская легкоатлетка Маргарита Бех-Романчук показала своего мужа и поздравила всех с днем семьи

На фото Романчук позирует в черном купальнике, как и ее супруг Михаил. Красотка запрыгнула к мужу на руки, который взял за ноги жену, улыбаясь на камеру. Пара позировала где-то на пляже и была счастлива. Фотография получилась солнечной и семейной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня семейный день. Ты мой мир и моя семья. Люблю", - написала Бех.

"Все подставляют парня", "Нет, нет, нет, для вас день был день назад, дельты и трицепса", "Ого бицуха".

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки.

«Я люблю синие спортивные трассы 💙 они яркие и всегда мотивирует тренироваться ✌ 🏼 👊 🏼 Какой ваш любимый цвет спортивной арены?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающих лосинах и топе, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников украинки-красавицы.

Сообщалось, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе.

«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белье, эффектно задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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