Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась чувственным снимком топлес

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, опубликовала новую фотографию на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Бех-Романчук позирует, повернувшись к камере спиной. При этом из одежды на ней лишь легкая атласная юбка, а вот сверху спортсменка решила остаться без ничего. Бех-Романчук прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а в другой держит крупный белый цветок. На фото сразу же привлекает к себе внимание обнаженная спина красотки и ее элегантный профиль.

«Наша душа словно отдельная вселенная. И моя жаждет перемен», - подписала фото Бех-Романчук.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Маринка! Такая трепетная и нежная», «Повернись лучше передом к общественности Марина», «Боже, какая ты красивая», «Ого! Вот это перевоплощения», «Ничего себе красота какая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Бех-Романчук показала, как выглядит ее фигура во время спортивных соревнований.

На фото Бех-Романчук была в спортивных трусах, которые подчеркнули ее аппетитную «пятую точку» и коротком топе. Такую форму носят легкоатлеты, чтобы она не мешала им бегать. Отметим, что ягодицы спортсменки испачкались в песке, что придало фотографии особой пикантности. Волосы спортсменка красиво собрала в гульку.

Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини.

Также Politeka писала, что фигуристая легкоатлетка Бех-Романчук сверкнула идеальным телом в трусах и микро топе.