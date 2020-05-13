Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась чувственным снимком топлес
Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, опубликовала новую фотографию на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На фото Бех-Романчук позирует, повернувшись к камере спиной. При этом из одежды на ней лишь легкая атласная юбка, а вот сверху спортсменка решила остаться без ничего. Бех-Романчук прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а в другой держит крупный белый цветок. На фото сразу же привлекает к себе внимание обнаженная спина красотки и ее элегантный профиль.
«Наша душа словно отдельная вселенная. И моя жаждет перемен», - подписала фото Бех-Романчук.
Ошибка Зеленского, запуск транспорта и резкое падение доллара - главное за ночь
Елизавету II больше не увидят, тревожные новости из Букингемского дворца: "Следующим монархом станет..."
Как выглядят сестры-красавицы Брежневой, Лободы, Фриске и других звезд: редкие фото
Кароль переплюнула Каменских неимоверной красотой, снимок облетел сеть: «Лучшая!»
Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Маринка! Такая трепетная и нежная», «Повернись лучше передом к общественности Марина», «Боже, какая ты красивая», «Ого! Вот это перевоплощения», «Ничего себе красота какая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Бех-Романчук показала, как выглядит ее фигура во время спортивных соревнований.
На фото Бех-Романчук была в спортивных трусах, которые подчеркнули ее аппетитную «пятую точку» и коротком топе. Такую форму носят легкоатлеты, чтобы она не мешала им бегать. Отметим, что ягодицы спортсменки испачкались в песке, что придало фотографии особой пикантности. Волосы спортсменка красиво собрала в гульку.
Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук в облегающем наряде показала, что такое наслаждение.
Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини.
Также Politeka писала, что фигуристая легкоатлетка Бех-Романчук сверкнула идеальным телом в трусах и микро топе.