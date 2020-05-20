Украинская теннисистка Элина Свитолина нарядилась в экстра-мини и удивила поклонников неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не могу дождаться….», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Свитолина позирует в экстр-мини юбке, из-под которой виднеются черные шорты. Дополняет образ облегающая белая майка с принтом. Вид спортсменки-красавицы спровоцировал настоящий бум среди ее поклонников.

«Красоточка Элина», «бомбезная», «пушка», «очень идет, Скорее бы уже», «ты фантастическая!», «ты просто космос», «непревзойденная красота», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина поразила поклонников жарким танцем на камеру.

«Судя по всему, сегодня я должна отправить танец тик-ток…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Свитолина позирует в мини-шортах и топе, исполняя на камеру роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень хорошенькая», «лучший танец, который я сегодня видел», «невероятная», «вау, круто», «боже, какие движения», «очень, очень хорошо», «сразу видно – идеальное тело. Идеальный танец», - пишут они.

Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».

Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.