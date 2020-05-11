Американская теннисистка Эшли Харклроуд поделилась соблазнительными образами на природе
На первом фото Эшли позирует в длинной юбке и оголенной верхней частью тела. Образ красавица дополнила шляпой, из под которой можно увидеть длинные волосы Харклроуд. Звезда стояла и руками прикрыла свои пикантные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото Эшли уже седела в траве, без шляпы и улыбаясь на камеру. Девушка расположилась в кадре таким образом, чтобы прикрыть свою грудь. Фотография получилась солнечной и весенней.
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На еще одном кадре теннисистка сидела на качеле, показывая свои стройные ноги в кожаных сапогах.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали множество комментариев, в которых восхищались красотой Эшли, а один из фанатов признался, что его дочь фанатка Харклроуд:
"Ты такая красивая, моя дочь твоя фанатка"
Ранее мы сообщали, что теннисистка Эшли Харклроуд удивила пользователей сети откровенным фото.
34-летняя американка, видимо, от скуки на карантине выложила свое обнаженное фото.
На снимке титулованная спортсменка изображена у себя дома абсолютно раздетой.
"Экономим деньги на одежде", - подписала фотографию спортсменка.
Сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина ппоказал, как проводит время карантина.
На фото запечатлено, как теннисистка сидит на коврике на полу. Она одета в темные короткие спортивные шорты и светлый топ. На ногах спортсменки утяжелители.
Свитолина отметила, что пытается сжечь лишние калории.
«Trying to burn that 🍰🧁🍬🍦🍪🍫🍷. Before this 🍕🍔🍟🥐🧀🍸🍹», - написала теннисистка.
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