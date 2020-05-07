Теннисистка Арина Соболенко опубликовала фото топлес
11-я ракетка мира в день своего дня рождения опубликовала в Instagram откровенное фото - девушка позирует фотографу с обнаженной грудью, едва прикрыв ее руками, сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram спортсменки.
" 22...это вам не шуточки", – подписала снимок девушка.
Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.
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Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды.
"У тебя очень красивая улыбка, Арин!" " Вы красавица", "Такая стройная красавица", " Мне одному кажется, что комменты типа "красотка" Арина, не читает? Нужно говорить Арина огнище🔥🔥🔥, - пишут поклонники теннисистки в комментариях.
К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Модель любить баловать подписчиков пикантными фото.
Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.