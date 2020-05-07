Украинская теннисистка Даяна Ястремская показала в соцсети яркую фотографию в страстном боди

Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку спортсменки.

"Красота в глазах смотрящего", – подписала снимок теннисистка.

На новом фото она позирует в профиль. На ней лишь красное боди, а волосы красивыми волнами лежат на спине.

"Краса і гордість України🇺🇦", " Ты просто прелесть", "Даяша,это просто бомба!!!!глаз не оторвать " Фантастична", "Ооооочень классное фото ", - пишут поклонники украинки в комментариях.

Ранее Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде на стадии второго раунда Australian Open. В стартовом поединке одесситка обыграла словенку Кайю Юван (6:1, 6:1), но далее ей не удалось справиться с Каролин Возняцки (5:7, 5:7).

Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографий из Испании, где она начала подготовку к новому сезону в женском Туре.

Спортсменка отправилась на Пиренеи вместе с родными и новым тренером Сашей Бажином, совмещая тренировочный процесс с активным отдыхом. Лучший тренер по версии WTA 2018 года присоединился к команде Ястремской.

Напомним, Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ястремская показала, как развлекается в Испании: жаркие фото.

Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.