19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы

Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку спортсменки.

На новом фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.

В прошлом месяце Ястремская дошла до финала турнира категории Premier в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти. По ходу турнира Даяна выбила бывшую первую ракетку Анжелик Кербер.

Ранее Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде на стадии второго раунда Australian Open. В стартовом поединке одесситка обыграла словенку Кайю Юван (6:1, 6:1), но далее ей не удалось справиться с Каролин Возняцки (5:7, 5:7).

Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографий из Испании, где она начала подготовку к новому сезону в женском Туре.

Спортсменка отправилась на Пиренеи вместе с родными и новым тренером Сашей Бажином, совмещая тренировочный процесс с активным отдыхом. Лучший тренер по версии WTA 2018 года присоединился к команде Ястремской.

Недавно теннисистка опубликовала ряд снимков и подписала их - "Первая неделя предсезонной подготовки закончена. Время отдыха с моей сестрой и тренерами." На фото Даяна нежится под испанским солнышком в желтом бикини.

А также лежит на подушках в обнимку с девушкой, скорее всего с сестрой, и смотрит на ноутбуке кино.

Молодая спортсменка довольно часто публикует фото в соцсетях. В Инстаграме у нее почти 53 тысячи подписчиков.

Напомним, бесстыжая украинская теннисистка поразила горячим фото в чулках.

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