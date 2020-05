Американська тенісистка Ешлі Харклроуд поділилася соковитими образами на природі

На першому фото Ешлі позує в довгій спідниці і оголеною верхньою частиною тіла. Образ красуня доповнила капелюхом, з під якої можна побачити довгі волосся Харклроуд. Зірка стояла і руками прикрила свої пікантні місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Ешлі вже сивіла в траві, без капелюха і посміхаючись на камеру. Дівчина розташувалася в кадрі таким чином, щоб прикрити свою груди. Фотографія вийшла сонячної та весняної.

На ще одному кадрі тенісистка сиділа на гойдалці, показуючи свої стрункі ноги у шкіряних чоботях.

Фанати поставили тисячі лайків і написали безліч коментарів, в яких захоплювалися красою Ешлі, а один з фанатів зізнався, що його дочка фанатка Харклроуд:

"Ти така гарна, моя дочка твоя фанатка"



Раніше ми повідомляли, що тенісистка Ешлі Харклроуд здивувала користувачів мережі відвертим фото.

34-річна американка, мабуть, від нудьги на карантині виклала своє оголене фото.

На знімку титулована спортсменка зображена у себе вдома абсолютно голою.

"Економимо гроші на одязі", - підписала фотографію спортсменка.

Повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна ппоказал, як проводить час карантину.

На фото зображено, як тенісистка сидить на килимку на підлозі. Вона одягнена в темні короткі спортивні шорти і світлий топ. На ногах спортсменки обважнювачі.

Світоліна зазначила, що намагається спалити зайві калорії.

«Trying to burn that 🍰🧁🍬🍦🍪🍫🍷. Before this 🍕🍔🍟🥐🧀🍸🍹», - написала тенісистка.

Нагадаємо, Даяна Ястремська показала пікантні форми в одній білизні

А ще Politeka писала, що тенісистка Соболенко похвалилася фігурою топлес, фото

Також Politeka повідомляла, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео