Украинская теннисистка Элина Свитолина обескуражила откровенными танцами

Как передает Politeka.net, звезда спорта опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в топе и лосинах черного цвета (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Без косметики и с собранными в пучок волосами, Элине все же удалось удивить публику - все внимание на ее горячие телодвижения - "можно смотреть вечно".

Девушка поделилась рецептом тапенада - густого соуса прованской кухни из оливок, анчоусов и каперсов. Элина бросала по очереди ингридиенты в блендер, при этом ритмично двигалась под музыку, активно виляя бедрами и жестикулируя руками.

"Готовим в стиле 👩🏼‍🍳пробуй мой любимый рецепт тапенад 😘", - подписала ролик спортсменка.

Озорство Свитолиной не могло пройти мимо фанатов. За считанные минуты более 6 000 человек поставили "сердечки".

"Класс😍"; "профессиональная теннисистка и танцовщица * 😂🔥"; "Кто говорит, что кухня - это не весело"; "Танец является основным ингредиентом"; "Лапа 🐾 лапочка ! Умничка ,👋... красавица !!!", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее мы сообщали, Свитолина любит танцевать перед камерой. Теннисистка пропустила Международный день танца 29 апреля и решила компенсировать это новыми зажигательными видео, обработанными в приложении.

"Когда ты совершенно забыла о САМОМ ВАЖНОМ дне в году (пока)", - написала Элина.

Спортсменка предстала в соблазнительном наряде, обтянув стройную фигуру топом и шортиками.

Танцы Свитолиной восхитили сеть. Не выдержала даже телеведущая Леся Никитюк. «Ух, малышка», - написала она в комментариях.

Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс.

Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"

Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная"