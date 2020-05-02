Украинская теннисистка Элина Свитолина обескуражила откровенными танцами
Как передает Politeka.net, звезда спорта опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в топе и лосинах черного цвета (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Без косметики и с собранными в пучок волосами, Элине все же удалось удивить публику - все внимание на ее горячие телодвижения - "можно смотреть вечно".
Девушка поделилась рецептом тапенада - густого соуса прованской кухни из оливок, анчоусов и каперсов. Элина бросала по очереди ингридиенты в блендер, при этом ритмично двигалась под музыку, активно виляя бедрами и жестикулируя руками.
"Готовим в стиле 👩🏼🍳пробуй мой любимый рецепт тапенад 😘", - подписала ролик спортсменка.
Озорство Свитолиной не могло пройти мимо фанатов. За считанные минуты более 6 000 человек поставили "сердечки".
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"Класс😍"; "профессиональная теннисистка и танцовщица * 😂🔥"; "Кто говорит, что кухня - это не весело"; "Танец является основным ингредиентом"; "Лапа 🐾 лапочка ! Умничка ,👋... красавица !!!", - пишут поклонники в комментариях.
Ранее мы сообщали, Свитолина любит танцевать перед камерой. Теннисистка пропустила Международный день танца 29 апреля и решила компенсировать это новыми зажигательными видео, обработанными в приложении.
"Когда ты совершенно забыла о САМОМ ВАЖНОМ дне в году (пока)", - написала Элина.
Спортсменка предстала в соблазнительном наряде, обтянув стройную фигуру топом и шортиками.
Танцы Свитолиной восхитили сеть. Не выдержала даже телеведущая Леся Никитюк. «Ух, малышка», - написала она в комментариях.
Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс.
Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"
Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная"