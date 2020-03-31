Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала соблазнительную черно-белую фотографию в соцсети

На снимке 25-летняя спортсменка запечатлена в профиль. На украинке белый топ, который плотно облегает ее грудь, сексуально подчеркивая все интимные места фигуры.

Подписчики спортсменки пишут под фотографией комплименты, восторгаясь красотой Свитолиной.

К слову, украинская теннисистка Элина Свитолина взяла участие в фотосессии WTA.

На фотосессии Свитолина – в коротких черных шортах и белой майке.

Свитолина с удовольствием улыбалась в камеру, вооружившись ракеткой и отрабатывая удары для эффектных кадров.

Ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как тренируется во время карантина.

На своей странице в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.

По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.

"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.

Кроме того, недавно мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина.

Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.

Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.

Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.

Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.