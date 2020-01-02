Украинская тенннисистка Даяна Ястремская отпраздновала Новый год в Австралии
19-летняя украинка у себя в Instagram выложила снимки с торжества в Брисбене.
В комментариях пользователи не смогли остаться равнодушными к наряду спортсменки, отмечая то, что он надет на голое тело.
Черное обтягивающее платье подчеркивало внушительные формы теннисистки.
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К слову, недавно 22-я ракетка мира Даяна Ястремская поделилась фото с яркой фотосессии.
19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.
Молодая спортсменка довольно часто публикует фото в соцсетях. В Инстаграме у нее почти 55 тысяч подписчиков.
Кроме этого, на ее необычную внешность обращают внимание именитые фотографы, которые приглашают теннисистку на всевозможные фотосессии.
Напомним, бесстыжая украинская теннисистка поразила горячим фото в чулках.
Как сообщала Politeka, разъяренные теннисистки устроили побоище на корте.
Также Politeka писала, что знаменитая теннисистка свела поклонников с ума.