Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась новыми зажигательными роликами в соцсети
Видео появилось на ее странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Теннисистка пропустила Международный день танца и решила компенсировать это новыми видео.
"Когда ты совершенно забыла о САМОМ ВАЖНОМ дне в году (пока)", - написала Свитолина, комментируя прошедший 29 апреля Международной день танца.
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На одном из роликов перед зрителем предстают три Элины Свитолиных.
Танцы Свитолиной восхитили сеть. Не выдержала даже Леся Никитюк. «Ух, малышка», - написала она в комментариях.
«Вау», «Энергичная, как Бейонсе», «Огонь», «Лучшие движения», «Спасибо за ваши зажигательные танцы», «У вас отлично получается двигаться», «Я подумала, мне пора остановиться с винам. Смотрю, тебя стразу три», «С такими выкрутасами ты выиграешь все танцевальные конкурсы», - пишут фолловеры теннисистки в комментариях.
Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.
Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.
Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.
Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.
Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс.
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