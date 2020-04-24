Украинская теннисистка Ольга Янчук любит публиковать жаркие фото

Сейчас 25-летняя украинка находится на 687-м месте рейтинга WTA, а ее лучшим показателем является 213-я позиция в 2017 году.

В последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года на турнире ITF в Праге. На ее счету 11 титулов ITF в одиночном разряде и 4 – в парном.

Она также принимала участие в одном турнире Большого шлема, но проиграла в первом раунде квалификации на US Open.

Девушка часто публикует фото - и действительно, спортсменке есть что показать.

У спортсменки почти 25 тысяч подписчиков.

"Вы безумно красивая", "Шикарная", "какая красавица", - пишут в комментариях.

К слову, профессиональная теннисистка Арина Соболенко порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото

11-я ракетка мира опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.

"18+" - подписала фото беларуская теннисистка.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.

В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.

Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.

Как сообщала Politeka, теннисистка Свитолина в юбке засветила лишнее на фотосессии.

Также Politeka писала, что Свитолина восхитила идеальной фигурой: глаз не отвести.