Украинская теннисистка Ольга Янчук любит публиковать жаркие фото
Сейчас 25-летняя украинка находится на 687-м месте рейтинга WTA, а ее лучшим показателем является 213-я позиция в 2017 году.
В последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года на турнире ITF в Праге. На ее счету 11 титулов ITF в одиночном разряде и 4 – в парном.
Она также принимала участие в одном турнире Большого шлема, но проиграла в первом раунде квалификации на US Open.
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Девушка часто публикует фото - и действительно, спортсменке есть что показать.
У спортсменки почти 25 тысяч подписчиков.
"Вы безумно красивая", "Шикарная", "какая красавица", - пишут в комментариях.
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"18+" - подписала фото беларуская теннисистка.
Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.
В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.
Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.
Как сообщала Politeka, теннисистка Свитолина в юбке засветила лишнее на фотосессии.
Также Politeka писала, что Свитолина восхитила идеальной фигурой: глаз не отвести.