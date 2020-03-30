Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла участие в фотосессии WTA
На фотосессии Свитолина – в коротких черных шортах и белой майке.
Свитолина с удовольствием улыбалась в камеру, вооружившись ракеткой и отрабатывая удары для эффектных кадров.
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Ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как тренируется во время карантина.
На своей странице в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.
По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.
"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.
Кроме того, недавно мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина.
Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом.
Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.
Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.
Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.
Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.