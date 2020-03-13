Женская теннисная ассоциация провела ежегодную фотосессию теннисисток
Съемка проводилась в Индиана-Уэллс. Элина Свитолина показала кадры с фотостудии.
На опубликованых кадрах видно, как визажисты подготавливают Элину к съемке.
Также видно и позирование спортсменки.
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Для съемок она надела белую майку и короткие черные шорты, а волосы собрала в хвост.
Отметим, что фотосессия является традиционной для всех игроков.
Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч. В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.
Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой.
Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.
Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.
Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.
Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.
1. Эшли Барти — 11 307 587$
2. Симона Халеп — 6 942 442$
3. Наоми Осака — 6 788 282$
4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$
5. Элина Свитолина — 6 126 335$
В прошлом году сумма призовых Элины Свитолиной составила чуть больше 4 миллионов долларов.
Всего за карьеру украинская теннисистка уже заработала более 19 миллионов долларов.
Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.
Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.
Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.