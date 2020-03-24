Украинская теннисистка Катарина Завацкая поддерживает спортивную форму во время карантина
На этот раз 20-летняя украинка поспаринговала со своим парнем по имени Аллен.
"Это время бокса", - подписала спортсменка видео.
Украинка часто публикует фото с занятий в своем Инстаграме.
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"Сейчас как никогда мы одна команда", - пишет Завацкая.
Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.
В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.
Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.
Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.
Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.
Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.