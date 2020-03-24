Украинская теннисистка Катарина Завацкая поддерживает спортивную форму во время карантина

На этот раз 20-летняя украинка поспаринговала со своим парнем по имени Аллен.

"Это время бокса", - подписала спортсменка видео.

Украинка часто публикует фото с занятий в своем Инстаграме.

"Сейчас как никогда мы одна команда", - пишет Завацкая.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.

В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.

Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.

Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.

Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.

Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.