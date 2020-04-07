Украинская теннисистка Элина Свитолина записала ряд упражнений и опубликовала видео в Инстаграм

Звезда спорта продемонстрировала подкаченную фигуру, пишет Рoliteka.net. На видео спортсменка предстала в обтягивающих топе и лосинах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Наряд выделил все прелести звезды: накаченные ягодицы и тонкую талию. Стройная красотка делала приседания, а также упражения на полу. При этом ее волосы были убраны назад, чтобы не мешали.

Кроме того, на некоторых видео видно, как можно себя стимулировать во время тренировки. В частности, на полу стояла банка с ореховой пастой, к которой теннисистка тянулась.

За пять часов пост собрал более 15 тысяч просмотров и много комментариев. В основном, Свитолиной писали иностранцы, которые впечатлились ее формами и пообещали тоже заняться спортом. Также люди благодарили теннисистку за запись таких познавательных видео, написав ей, что она нереальная.

Напомним, Элина Свитолина надела белый топ, который плотно облегает ее грудь, сексуально подчеркивая все интимные места фигуры.

Подписчики написали массу комплиментов красотки, как, впрочем, и всегда.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина показала кадры из студии, где проводилась фотосессия теннисисток.

Было видно, как визажисты подготавливают Элину к съемке. Также заметно и позирование спортсменки.

Для съемок она надела белую майку и короткие черные шорты, а волосы собрала в хвост.

Отметим, что фотосессия является традиционной для всех игроков.

Напомним также, что Элина Свитолина опубликовала видео тренировки.

"Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело", - написала спортсменка.

Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.

Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.

Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.