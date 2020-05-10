Внимание таблоидов и общественности практически всегда приковано к звездам шоу-бизнеса, а вот спортсмены и спортсменки остаются в тени, хотя и среди них есть настоящие красавцы и красотки

Politeka.net вспомнила самых красивых и горячих спортсменок современности, которые могут похвастаться не только спортивными достижениями, но и идеальной внешностью.

Украинская звезда большого тенниса Элина Свитолина не сидит на диетах, однако старается питаться сбалансированно. Это прекрасно отражается на ее фигуре. Блондинка привлекает к себе внимание не только статусом, но и ангельским личиком.

Российская теннисистка Мария Шарапова долгое время считалась одной из самых красивых спортсменок мира. Красотка чем-то похожа со Свитолиной, обе они имеют нежную внешность и светлые волосы.

Спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук в отличие от других спортсменок, уделяет много времени своей странице в Инстаграм. У девушки очень много откровенных снимков, на которых можно рассмотреть достоинства ее фигуры.

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка несмотря на свой возраст выглядит просто потрясающе. В 45 лет звезда фигурного катания может себе позволить яркие концертные платья и соблазнительные купальники.

Еще одна украинская спортсменка Даяна Ястремская с легкостью может стать моделью при желании, ведь обладает всеми нужными параметрами.

Напомним, что Бех-Романчук сразила наповал шикарным телом в белоснежном бикини: так выглядит наслаждение.

Как писала Politeka, Свитолина растопырила ноги в экстра-коротких шортах, поза впечатляет: идеальные изгибы.

Также Politeka писала, что украинская боксерша Андрияш похвасталась шестым размером груди, фото: "Это мое оружие".