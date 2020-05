Українська тенісистка Еліна Світоліна ппоказал, як проводить час карантину

Новим знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

На фото зображено, як тенісистка сидить на килимку на підлозі. Вона одягнена в темні короткі спортивні шорти і світлий топ. На ногах спортсменки обважнювачі.

Світоліна зазначила, що намагається спалити зайві калорії.

«Trying to burn that 🍰🧁🍬🍦🍪🍫🍷. Before this 🍕🍔🍟🥐🧀🍸🍹», - написала тенісистка.

Зазначимо, схоже Світоліна десь злукавила, адже раніше вона заявляла, що не вживає джанк фуд. Та і її фігура свідчить про це краще всяких слів.

Світоліна якось розповідала, що не сидить на дієтах, однак намагається харчуватися збалансовано. При цьому вона зізналася, що не виключає зі свого раціону солодке.

"Скажу відразу: солодощі їсти можна, навіть потрібно. Але! Головне, в міру!", – відверто заявила спортсменка.

Світоліна додала, що не любить м'ясо, а віддає перевагу рибі.

«Не їм гамбургери, картоплю-фрі, всякий фаст-фуд, словом. У "Мак" я можу зайти тільки за морозивом! Для мене це особистий вибір. Ну і плюс особисті міркування. Це може здатися дивним, але я не люблю запах і вигляд м'яса. Можу з'їсти один раз в рік. А в минулому році взагалі не пробувала нічого м'ясного", – розповіла тенісистка.

У коментарях до нового фото фолловери тенісистки захоплюються її формою і пишуть, що не бачать нічого зайвого.

Зазначимо, годину фото зібрав більше семи тисяч лайків.

