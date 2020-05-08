Українська боксерка Наталія Андріяш похвалилася шостим розміром грудей
Дівчина протягом восьми років займається єдиноборствами, передає видання Чемпіон.
"Спорт дізнаюся зсередини – протягом восьми років займаюся єдиноборствами: класичним і тайським боксом і змішаними єдиноборствами", – заявила Андріяш.
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Вона зізналася, що в школі величезні груди створювали дівчині проблеми.
"У школі бюст для мене був проблемою. Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх ровесниць. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які брали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді зовсім не слухали, про що я кажу, а брали тільки через зовнішність", – розповіла Андріяш.
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На знімках спортсменка практично завжди гола - дівчині і справді є що показати.
Так, українка в Інстаграмі часто показує свою фігуру без одягу.
До речі, модель із Запоріжжя, їй 32 роки. Раніше виступала на фітнес-турнірах.
У дівчини більше 44 тисяч підписників, котрі пишуть слова захоплення в коментарях.
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