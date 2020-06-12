24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук впечатлила рельефами в обтягивающем наряде

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показла вечернюю тренировку. Бех-Романчук сначала прилегла на коврике в белом крохотном топе и черных лосинах, взбудоражив соблазнительными "холмами".

"Всем привет, я снова на стадионе на вечерней тренировке. Сегодня еще жарче, чем вчера, но я очень люблю такую погодку", - сообщила легкоатлетка.

Затем девушка, собственно, выполнила несколько упражнений, изумив поклонников мощным и гибким телом. Спортсменка подписала кадры: "В такую погоду растягиваться одно удовольствие".

Ранее мы сообщали, Марина застыла в напряженной и соблазнительной позе на одном из опубликованных в Инстаграм фото.

«Сейчас самое время для упорных тренировок 😏 Но мне нравится чувствовать, что я работаю», - говорится в сообщении.

Девушка предстала в облегающем спортивном наряде, продемонстрировав безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«мне нравится твоя поза», «ты такая прикольная», «выглядишь отпадно», «невероятная», «бомба!», «вот так выглядит настоящая красота!», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Бех-Романчук позировала со спины, вызвав восторг крепким "орешком". Ее засняли во время тренировки. Красотка присела на одно колено и с мячом в руках.

"После насыщенной недели тренировок, наконец впереди крутой отдых на выходных✌🏼😁", - подписала фото звезда спорта.

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