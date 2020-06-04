Звезда превзошла сама себя

Украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом на тренировке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сейчас самое время для упорных тренировок 😏 Но мне нравится чувствовать, что я работаю», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует в облегающем спортивном наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«мне нравится твоя поза», «ты такая прикольная», «выглядишь отпадно», «невероятная», «бомба!», «вот так выглядит настоящая красота!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук сверкнула безупречными формами во время отдыха.

«Я люблю Буковель! И это были крутые выходные! Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы вернутся на этот маленький отдых, но уже с лыжами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует сидя в бассейне в одном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это бомбы», «красотка», «ты невероятная», «это так мило», «агонь!», «роскошный вид», «божественная!», - пишут они.

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