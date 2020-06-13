Невеста известного украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала, как открыла летний сезон
На фото красотка лежала на воде в одном купальнике. Юлия закрыла глаза от удовольствия и демонстрировала свою точеную фигуру, а также идеальный загар. На втором фото девушка уже показывала, как загорает у края бассейна, находясь в воде. Как оказалось, звезда уже открыла пляжный сезон в Одессе, куда она отправилась отдыхать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Спасибо за такие горячие фото и такую крутую цветовую обработку", - написала Юля.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Котя, моя красивая", "Меня возьмите в Ибицу", "Малышка ты прекрасна", "Малышка ты прекрасна. Фото просто бомба", "Деликатесная оливка".
Ранее мы сообщали, что известная легкоатлетка Алиса Шмидт, которую признали самой соблазнительной легкоатлеткой в мире, показала свою фигуру и рассказала о своей любви.
На первом фото красавица стояла на беговой дорожке в коротких шортиках и леопардовом топе. Образ Алиса дополнила собранными волосами в хвост и кроссовками. На фото можно легко оценить идеальное тело Шмидт, которое она не стесняется показать. Так и хочется сказать о фото: "Идеал".
Напомним, невеста Шабанова похвасталась идеальными изгибами в купальнике
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