Невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юля показала, за что ее выбрал звездный спортсмен

На фото Юля позирует в черных туфлях и белье, стоя возле кровати. Красавица показала идеальные длинные ноги и свою фигуру, которой можно только позавидовать. Волосы невеста решила не собирать в хвост и оставила распущенными. Фотография получилась очень сочной и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фигура до карантина...

Во время карантина набрала за две недели 5 кг, и все в живот, помните мои кулинарные сторис?

В общем глянула в зеркало и подумала что так нельзя и взяла марафон и усердно выполняю домашние тренировки! Но зал и веса это совсем другое и другой результат! Жду", - написала Юля.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ох, ты такая прекрасная", "Супер", "Прекрасное тело", "Все прекрасно", "Что за девочка", "Красивая", "Артем счастливчик".

Сообщалось, что супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина вновь взбудоражила своих фанатов эпатажным поведением.

Красотка вырядилась в красные лосины, черный пиджак, под который надела кружевной бюстгальтер, подчеркивающий внушительные формы.

Изюминкой снимка стали ярко накрашенные пухлые губы Ирины и отпечаток поцелуя на правой груди.

Напомним, жена экс-динамовца едва удержала свои достоинства в черном белье

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