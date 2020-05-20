Девушка украинского футболиста Артема Шабанова порадовала поклонников откровенной фотосессией

На странице в Инстаграм Юлианна выложила снимки в ярком красном пеньюаре, передает Politeka.net.

Также, внимание подписчиков привлекла фотография девушки в черном расстегнутом платье, где виднеется шелковое белье.

"Мама знает чем занимаешься..?", "Очень красиво и сексуально🔥 приятно смотреть, женская красота это искусство. пошло для тех у кого есть чувство стыда что секс это грязно! Я почитала комменты и немного в шоке 😂 но это меня и повеселило тоже😂", "Вы суперски восхитительна", - пишут подписчики в комментариях.

К слову, супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина вновь взбудоражила своих фанатов эпатажным поведением

Как известно, Ирина является одной из самых активных пользователей соцсетей среди жен украинских футболистов.

В этот раз Морозюк на своей странице в Инстаграм разместила селфи, сделанное в зеркале.

Красотка вырядилась в красные лосины, черный пиджак, под который надела кружевной бюстгальтер, подчеркивающий внушительные формы.

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

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