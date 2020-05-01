Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, покорила формами в маленьком белье

Звезда часто публикует откровенные фото и видео, на которых хвастается сочными формами, пишет Politeka.net.

Звезда представила в своем сториз видео, на котором предстала в крохотном белье красного оттенка. Верх кружевного белья натянулся на груди, при этом и тонкие лямки придавали образу пикантности - очень пленительно.

Модель натянула лямки трусиков выше бедер, подчеркнув их пышность.

Заметно, что у Ирины тонкая талия, упругий пресс и накаченные ножки. Вид у роскошной блондинки - просто невероятный и заставит позавидовать.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, то они не получили комментариев в открытом виде. Однако на страницу модели уже подписаны 162 тысячи человек, и ее посты регулярно набирают множество лайков и комментариев.

Напомним, Ирина Морозюк позировала на кадрах в синем белье: топе и трусиках. Откровенный наряд позволил полюбоваться упругими ягодицами звезды. Также стройные ножки в высоких носках смотрелись в кадре очень красиво.

Инстадива и засветила свои татуировки на пикантных местах.

Пышная грудь в топе соблазнительно приподнялась.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк позировала в различных нарядах, рассказывая, что свою женщину нужно хвалить и ценить.

А на последних секундах она добавила, что нужно делать мужчине. В этот момент она лежала в красивом белье на кровати, заигрывая на камеру.

«Не благодарите», - говорится в сообщении.

«Бомба», «что правда – то правда», «огонь вообще», «концовка супер», «кайф», «мась, это бомба», - написали пользователи сети.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.