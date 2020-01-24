Жена известного футболиста Валерия Лучкевича продолжает публиковать фото с отдыха на Мальдивах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Анны Лучкевич. Красотка похвасталась роскошными формами, катаясь на качели, на фоне, то ли бассейна, то ли океана. Ее формы действительно впечатляют. Фотограф запечатлел ее в ракурсе сзади, и поклонники могли вдоволь оценить пышные бедра красавицы. Одета она в желтое бикини. «Если не брать во внимание меня, то можно увидеть флаг Украины», - подписала фото Аня, намекая на желтый цвет купальника и голубое небо.

Недавно Анна Лучкевич выложила на своей странице в Іnstagram новое фото. Красотка проводит свой отпуск на Мальдивах и показала, как позирует на пляже в черном купальнике. На плечах блондинки развивается легкий халатик, за которым ничего нельзя скрыть. Подпись к фото гласит: «Объявляю неделю Мальдив. И не важно, что я уже в Днепре и на улице лежит снежок. Столько не выставленных фотографий, которые обязаны остаться в памяти «альбома» инстаграма. На неделе подарю подарочек, привезённый с Австрии. Так что следите за постами и историями».

Поклонники красотки осыпают ее комплиментами и хотят получить заветный сюрприз. «Как красиво», «Почаще выкладывай фото», «Очень-очень хочу получить приз», «Аня ты огонь», «Словно барби», - комментируют подписчики.

Ранее мы писали, как бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" полностью разделась и выпорхнула на улицу. Пышногрудая модель Ирина Морозюк, которая, тем не менее прекрасно разбирается в спорте, не перестает удивлять своих поклонников.

Жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась раздетой. Ирина, пребывая на отдыхе то ли в горах, то ли недалеко от густого и дышащего влагой и свежестью соснового леса, показала атмосферное видео, выходя из шале.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.