Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показалась в откровенном наряде
Так на новом опубликованном фото, модель предстала в темном пиджаке на голое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Женщина нанесла на лицо яркий макияж, волосы подобрала, в руках держит бокал "горячительного", ко всему - еще и ноги немного расставила. Основной акцент на фото, разумеется, на полуобнаженной груди звезды сети:
«Привет 2020😁 что готовишь для меня ?😜», - подписала Ирина снимок.
Поклонники не устают осыпать фигуристую блондинку комплиментами - а последний снимок из ресторанчика - особенно пришелся им по вкусу.
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Как ранее мы писали, модель показала, атмосферный новогодний кадр - сама Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.
Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников.
Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц.
Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.
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