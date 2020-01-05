"Горячая" женушка экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников семьи личными кадрами

На новом опубликованном, вероятно, домашнем видео звездная парочка засветилась в кадре вместе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ирины Морозюк.

Так "в центре событий" на видео, разумеется сама стройная умница, красавица, спорсменка Ирина - девушка эффектно шагает на камеру в бельевом боди телесного цвета, который сразу и не заметишь на ее теле. Также на звезде сети была обувь на каблуке.

После, как, вероятно, кажется самой Ирине, модельного шага, она взмахивает волосами и начинает удаляться из прицела объектива, тут же в кадр "входит" ее возлюбленный и после того, как засматривается на игривую красотку, качает головой, мол, "женщины, что они только не придумают". Все "действо" происходило под музыку и в режиме замедленной съемки.

На кадрах видны подкачанные ноги супруги спортсмена, и, частично, ягодицы, в также очертания женственной фигуры.

Напомним, на другом новом опубликованном кадре модель прощается с курортным и жарким Дубаи и обещает вернуться. Эффектная блондинка позирует в топе, который слегка просвечивает, красной кепке и стильном костюме свободного кроя.

Наряд выгодно подчеркнул основные «достоинства» звезды соцсетей – пышную грудь, подтянутый живот. Кроме того, подписчики обратили внимание, что жена футболиста злоупотребляет, по их мнению, уколами красоты и тому подобными процедурами.

Некоторые в своих комментариях откровенно смеются с «перекроенной» женщины, по их мнению сама по себе внешность Ирины Морозюк весьма посредственна и ей «не оставалось ничего другого», кроме как себя апгрейдить.

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