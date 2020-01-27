Жена футболиста турецкого Ризеспора продолжает бесстыдно оголяться в социальных сетях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Ирины Морозюк. На этот раз модница пожаловалась подписчикам на низкую самооценку и то, что начала работать с психологом. Стоит отметить, что Ирина позирует в зеркале одних трусиках. Лифчик красотка одеть, видимо, забыла. Пышную грудь аппетитная Морозюк прикрывает одной рукой, но формы скрыть не получается. На голове у Ирины милые розовые ушки. Сфотографировала она сама себя в зеркале.

«Рубрика «сраные советы от Ирины Морозюк» Давайте поговорим о самооценке?

Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка. И вы знаете, что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно, но очень нужно! Многие из нас, в том числе и я, заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек, который будет с вами до конца жизни -это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей-то любви и поддержке, тогда вы по-настоящему себя любите и цените», - подписала фото пышногрудая красавица.

Подписчики поспешили успокоить Ирину и осыпали ее комплиментами.

Как ранее мы писали, модель показала, атмосферный новогодний кадр - сама Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.

Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников.

Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц.

Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.