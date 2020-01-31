Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показалась в откровенном наряде
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Эпатажная Ирина Морозюк предложила своим подписчицам встретиться в неформальной обстановке, и обговорить отношения между мужчиной и женщиной. При этом «светская львица» одета в клетчатый пиджак, без нижнего белья. Поклонники сумели вдоволь насладиться потрясающими формами аппетитной девушки.
«Всем привет девчонки. Часто получаю вопросы в Директ по поводу отношений между мужчиной и женщиной. И могу с гордостью сказать , что опыт у меня есть в этом.
1. Не могу встретить достойного парня или выбираю не тех!
2. Парни после свидания больше не звонят !
3. Парень ушёл к другой!
4. Парни хотят только секс!
5. Не знаю, дать или не дать? А если дать , то когда ?
6. Парень не ухаживает и не дарит подарки !
7. Парни не обращают на меня внимания либо видят во мне только подругу !
8. Парни после секса становятся равнодушными !
И многое другое... Что предлагаю я? Как на счёт встречи в женском кругу?) можем вместе провести время и поделиться опытом и советами. Кто за? Пишите в Директ. Девочки 18+», подписала фото Ирина.
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Поклонники не против встречи: «Я за жену приду, куда шагать?», «И я хочу присоединиться, Ирина!», «Какая ты классная», «Бабсовет прям».
Ирина Морозюк уже привыкла представать в откровенных образах и давать девушкам советы.
Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.
Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.