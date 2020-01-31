Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показалась в откровенном наряде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эпатажная Ирина Морозюк предложила своим подписчицам встретиться в неформальной обстановке, и обговорить отношения между мужчиной и женщиной. При этом «светская львица» одета в клетчатый пиджак, без нижнего белья. Поклонники сумели вдоволь насладиться потрясающими формами аппетитной девушки.

«Всем привет девчонки. Часто получаю вопросы в Директ по поводу отношений между мужчиной и женщиной. И могу с гордостью сказать , что опыт у меня есть в этом.

1. Не могу встретить достойного парня или выбираю не тех!

2. Парни после свидания больше не звонят !

3. Парень ушёл к другой!

4. Парни хотят только секс!

5. Не знаю, дать или не дать? А если дать , то когда ?

6. Парень не ухаживает и не дарит подарки !

7. Парни не обращают на меня внимания либо видят во мне только подругу !

8. Парни после секса становятся равнодушными !

И многое другое... Что предлагаю я? Как на счёт встречи в женском кругу?) можем вместе провести время и поделиться опытом и советами. Кто за? Пишите в Директ. Девочки 18+», подписала фото Ирина.

Поклонники не против встречи: «Я за жену приду, куда шагать?», «И я хочу присоединиться, Ирина!», «Какая ты классная», «Бабсовет прям».

Ирина Морозюк уже привыкла представать в откровенных образах и давать девушкам советы.

Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.