Эпатажная жена футболиста Николая Морозюка Ирина ошарашила поклонников выходкой с Гимном Украины

Дерзкое видео появилось в сети, передает Politeka.net. На видео Ирина Морозюк в синей кофте разделась до трусов и спела Гимн Украины. Женщина приспустила штаны, чтобы было видно ее желтые трусы. В конце видео Морозюк громко рассмеялась, показав, что пытается потроллить исполнение главной песни страны.

Украинцы, посмотревшие видео, не подбирали выражения.

«Проститутка силиконовая», «Фууу. Как противно», «Какое же это обос**ное днище и какое неуважение к национальному символу. Хотя, что тут удивительного, если там в голове ветер», - пишут пользователи сети.

Один из мужчин отметил, что такого издевательства над украинскими символами он не видел даже со стороны российских пропагандистов. По его словам, за такое Морозюк должны дать какую-нибудь награду в России.

Отметим, что после шквала критики Морозюк удалила видео, но оно осталось гулять по сети.

Как известно, Ирина Морозюк – это жена украинского футболиста Николая Морозюка. Он играл в «Динамо», а также играл за Сборную Украины. Сегодня Морозюк является полузащитником турецкого клуба «Ризеспор». Его жена регулярно попадает в скандалы, потому что любит эпатировать публику своим внешним видом. Она публикует в соцсетях откровенные фото, хвалится своими пышными формами и стройной фигурой. Ее фото собирают тысячи лайков.

Девушка постоянно посещает светские мероприятия и тусовки, хвалится дорогими нарядами и дает советы молодым девчонкам в своем блоге в Инстаграм. Показательно, что с момента женитьбы она очень изменилась. На лицо – десятки процедур и улучшений внешности.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

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