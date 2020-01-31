Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина здалася у відвертому вбранні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Епатажна Ірина Морозюк запропонувала своїм підписникам-дівчатам зустрітися в неформальній обстановці, та обговорити відносини між чоловіком і жінкою. При цьому «світська левиця» одягнена у картатий піджак, без нижньої білизни. Шанувальники змогли вдосталь насолодитися приголомшливими формами апетитної дівчини.

«Всім привіт дівчата. Часто отримую запитання у Директ з приводу відносин між чоловіком і жінкою. І можу з гордістю сказати , що досвід у мене є в цьому.

1. Не можу зустріти гідного хлопця або вибираю не тих!

2. Хлопці після побачення більше не дзвонять !

3. Хлопець пішов до іншої!

4. Хлопці хочуть тільки секс!

5. Не знаю, дати чи не дати? А якщо дати, то коли ?

6. Хлопець не доглядає і не дарує подарунки !

7. Хлопці не звертають на мене уваги, або бачать в мені тільки подругу !

8. Хлопці після сексу стають байдужими !

Та багато іншого... Що я пропоную? Як на рахунок зустрічі в жіночому колі?) можемо разом провести час і поділитися досвідом і порадами. Хто за? Пишіть в Директ. Дівчатка 18+», підписала фото Ірина.

Шанувальники не проти зустрічі: «Я за дружину прийду, куди прямувати?», «І я хочу приєднатися, Ірина!», «Яка ти класна», «Бабнарада прямо».

Ірина Морозюк вже звикла поставати у відвертих образах і давати поради дівчатам.

Чи Варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.