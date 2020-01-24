Дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича продовжує публікувати фото з відпочинку на Мальдівах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Анни Лучкевич. Красуня похвалилася розкішними формами, катаючись на гойдалці, на тлі, чи то басейну, чи то океану. Її форми дійсно вражають. Фотограф відобразив її в ракурсі ззаду, і шанувальники могли вдосталь оцінити пишні стегна красуні. Одягнена вона в жовте бікіні. «Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України», - підписала фото Аня, натякаючи на жовтий колір купальника і блакитне небо.

Нещодавно Анна Лучкевич виклала на своїй сторінці в Іnstagram нове фото. Красуня проводить свою відпустку на Мальдівах і показала, як позує на пляжі в чорному купальнику. На плечах блондинки розвивається легкий халатик, за яким нічого не можна приховати. Підпис до фото говорить: «Оголошую тиждень Мальдів. І не важливо, що я вже в Дніпрі і надворі лежить сніжок. Стільки не виставлених фотографій, які зобов'язані залишитися в пам'яті «альбому» инстаграма. На тижні подарую подаруночок, привезений з Австрії. Так що слідкуйте за постами і історіями».

Шанувальники красуні обсипають її компліментами і хочуть отримати заповітний сюрприз. «Як красиво», «Частіше викладай фото», «Дуже-дуже хочу отримати приз», «Аня ти вогонь», «Немов барбі», - коментують передплатники.

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