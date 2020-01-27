Дружина футболіста турецького Ризеспора продовжує безсоромно оголятися в соціальних мережах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Ірини Морозюк. На цей раз модниця поскаржилася підписникам на низьку самооцінку і те, що почала працювати з психологом. Варто відзначити, що Ірина позує в дзеркалі одних трусиках. Ліфчик красуня одягнути, мабуть, забула. Пишні груди апетитна Морозюк прикриває однією рукою, але форми приховати не виходить. На голові у Ірини милі рожеві вушка. Сфотографувала вона сама себе в дзеркалі.

«Рубрика «срані поради від Ірини Морозюк» Давайте поговоримо про самооцінку? Нещодавно почала працювати з психологом і дуже цьому рада. Виявляється, що у мене занижена самооцінка. І ви знаєте, що з такою проблемою живе дуже велика частина населення. Любити себе дуже складно, але дуже потрібно! Багато хто з нас, в тому числі і я, помиляються наскільки це важливо. Тому що єдина людина, яка буде з вами до кінця життя -це ти сам. Тому кожному треба працювати над самооцінкою і позбавлятися від комплексів. І тільки коли ви перестанете потребу в любові та підтримки, тоді ви по-справжньому себе любите і цінуєте», - підписала фото пишногруда красуня.

Підписники намагалися заспокоїти Ірину і обсипали її компліментами.

Як раніше ми писали, модель показала, атмосферний новорічний кадр - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом постільного комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька у головного атребута новорічних свят.

Ефектна блондинка сіла, підігнувши коліна і "оттопырила" своє головне достоїнство у вигляді подкачанных сідниць.

чи Варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

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