Жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка Ирина присоединилась к модному челенджу и опубликовала свое фото без одежды

В последние дни звезды публикуют в Инстаграм фотографии, на которых позируют без одежды, прикрываясь лишь подушкой. Эта идея вдохновила Ирину Морозюк, которая также решила не отставать от трендов.

Как сообщает Politeka.net, жена футболиста поделилась домашним снимком, на котором она позирует в импровизированном мини-платье, состоящем из одной лишь подушки. При этом, судя по всему, Морозюк подошла к челенджу серьезно, и не оставила на себе даже белья.

Свой «модный лук» красотка решила дополнить стильными солнцезащитными очками и ярко-красной помадой. На фото Ирина позирует в пол-оборота, демонстрируя зрителям свои обнаженные ягодицы.

Ее снимок за пару часов публикации набрал множество комментариев.

«Уникальна», «попа огонь, и наряд», «Какая милая», «В стрингах?», «Ты такая красивая», «Ты как бог, я хочу тебе поклониться», «Кто тебя фоткает?», «Хорошие дыньки», «Пока ребёнок спит можно и платье новое примерить», «Нереальная красота», «Леся Никитюк номер 2», «Подушка из новой коллекции?», - пишут люди.

Напомним, что ранее в этом челендже поучаствовала Леся Никитюк.

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка появилась в необычном виде - прикрывшись одним лишь белоснежным одеялом и с распущенными волосами. При этом в руках Леся держала мягкого плюшевого мишку, а сама приветливо улыбалась, смотря в объектив. Массивное одеяло при этом держится лишь на тоненьком черном поясе, который звезда прицепила себе высоко на талию.

Напомним, бесстыжая жена экс-динамовца забралась на шкаф и поразила пикантной выходкой.

Как сообщала Politeka, жена экс-динамовца показала упругие достоинства в одном белье.

Также Politeka писала, что жена экс-динамовца накинулась на людей из-за проблем с сыном.