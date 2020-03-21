Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, опубликовала видео с туалетной бумагой

Звезда присоединилась к одному из челленджей, разместив видео в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Ирина позировала на кадрах в синем белье: топе и трусиках. Откровенный наряд позволил полюбоваться упругими ягодицами звезды. Также стройные ножки в высоких носках смотрелись в кадре очень красиво.

Инстадива и засветила свои татуировки на пикантных местах.

Пышная грудь в топе соблазнительно приподнялась.

Красотка сделала два игривых хвостика, и, поглядывая в камеру, закручивала туалетную бумагу в рулон. При этом красотка улыбалась.

В посте Морозюк рассказала, от кого приняла приглашение поучаствовать в челлендже и предложила другим присоединиться.

За 17 часов пост собрал более 35 тысяч просмотров и много комментариев.

"😂😂Круть) ", "о боже мой😍😍", "Персик🔥", "Красотка что и говорить🥰", "👍Секси", "Походу набивание не получилось)))😅😉👌", "Ира бомба 🔥🔥🔥🔥👍", "Я не могу, Ирина", "Прекрасна", "Мир сошёл с ума🌎🙌", "Красотка🔥💪💯👌😉", "Ммм какая сочная п**а🤩", "...куда катятся мир....🙄скоро будут какать и челлендж передавать друг другу,кто больше🤣", "Это что? Ж**а? Ничего себе? Какая редкость!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, жена экс-защитника киевского "Динамо" опубликовала видео, на котором, по всей видимости, весело проводила время.

На кадрах она предстала в длинном пиджаке, надетом будто на голое тело. Из-под наряда выглядывала пышная грудь Ирины.

Образ завершили длинные блестящие сережки и неяркий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк предстала закутанной в пижаму: а-ля образ неухоженной и страшненькой барышни, но затем, как по мановению волшебной палочки, превратилась в роковую красотку в соблазнительном костюме горничной.

К слову, "костюм" даже громко сказано, ведь из одежды на ней только нижнее белье.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.