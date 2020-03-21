Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, опубликовала видео с туалетной бумагой 

Звезда присоединилась к одному из челленджей, разместив видео в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

Ирина позировала на кадрах в синем белье: топе и трусиках. Откровенный наряд позволил полюбоваться упругими ягодицами звезды. Также стройные ножки в высоких носках смотрелись в кадре очень красиво. 

Инстадива и засветила свои татуировки на пикантных местах. 

Пышная грудь в топе соблазнительно приподнялась.

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Красотка сделала два игривых хвостика, и, поглядывая в камеру, закручивала туалетную бумагу в рулон. При этом красотка улыбалась. 

В посте Морозюк рассказала, от кого приняла приглашение поучаствовать в челлендже и предложила другим присоединиться. 

За 17 часов пост собрал более 35 тысяч просмотров и много комментариев. 

"😂😂Круть)  ", "о боже мой😍😍", "Персик🔥", "Красотка что и говорить🥰", "👍Секси", "Походу набивание не получилось)))😅😉👌", "Ира бомба 🔥🔥🔥🔥👍", "Я не могу, Ирина", "Прекрасна", "Мир сошёл с ума🌎🙌", "Красотка🔥💪💯👌😉", "Ммм какая сочная п**а🤩", "...куда катятся мир....🙄скоро будут какать и челлендж передавать друг другу,кто больше🤣", "Это что? Ж**а? Ничего себе? Какая редкость!!!", - написали пользователи сети. 

Напомним, жена экс-защитника киевского "Динамо"  опубликовала видео, на котором, по всей видимости, весело проводила время.

На кадрах она предстала в длинном пиджаке, надетом будто на голое тело. Из-под  наряда выглядывала пышная грудь Ирины. 

Образ завершили длинные блестящие сережки и неяркий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы. 

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Привет друзья ) этот пост будет обо мне и обо всех в общем. Вернусь немного к теме хейтерства) Я не считаю себя известной, но в каких то определённых кругах плюс- минус популярной .. И с количеством людей , узнаваемых обо мне , растёт и количество хейтеров. И если я здравомыслящий человек , соответсвенно мне свойственно анализировать высказывания и действия в общем тех людей , которые меня ненавидят. А лучший анализ - это тогда , когда ты представляешь себя на месте того человека . У меня , честно говоря , это очень плохо получается. Потому что , скорее всего , мне это чувство не знакомо🙏🏼 Действительно очень много моих знакомых и просто подписчиков спрашивают меня о том, как я это терплю и не обижаюсь ли я на комментарии и высказывания. И сейчас я вам хочу объяснить и может даже кому то помочь 😉 Кто такие хейтеры ? И почему таких людей наоборот надо жалеть и сочувствовать им. Хейтеры - это не совсем здоровые люди. Потому , что все их поступки это следствия психологических проблем. Их действия основаны на их комплексах , страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные .. от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼 Хейтеры - те особи , которые не отличаются умом . Им не присуще логическое или аналитическое мышление. Они не честны сами с собой. Их толкования основываются на софистике. Вот к примеру вам , ту женщину , которая 50 % эфиров на ютубе посвятила мне 😂 Подитожим😊 сейчас обращаюсь не к хейтерам ☝🏼 потому , что алкоголик никогда не признает себя алкоголиком 😉😅 Люди все такие разные и такие особенные! Каждый имеет право жить как он хочет ☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде , ездишь на Ламбе или на метро , делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями , пьёшь витамины или джин , рожаешь / не рожаешь , женишься / разводишься .. да какая на хрен разница ?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения ! Главное оставаться человеком🙏🏼 Улыбайтесь, веселитесь , наслаждайтесь ЧАЩЕ! И не обращайте внимания на мусор 🗑☝🏼 ему место на свалке 😉🔥

A post shared by Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) on

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк предстала закутанной в пижаму: а-ля образ неухоженной и страшненькой барышни, но затем, как по мановению волшебной палочки, превратилась в роковую красотку в соблазнительном костюме горничной.

К слову, "костюм" даже громко сказано, ведь из одежды на ней только нижнее белье.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.