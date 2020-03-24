Ирина Морозюк, супруга футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока киевского "Динамо", обескуражила развлечением с туалетной бумагой

Как передает Politeka.net, скучающая на карантине девушка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Ирина предстала в серых спортивных штанах и коротком черном топе - с оголенной талией, растрепанная и без косметики.

Да ей было не до марафета, Морозюк удивила шалостями: она пыталась забросить рулон на деревянное приспособление, но, оказалось, что с меткостью или с везением у нее явные проблемы.

Девушка тренировалась чуть ли не в каждой комнате, и в конце концов, от разочарования уж было собралась снять штаны и самой сесть на то "приспособление", как видео на этом эпичном моменте прерывается.

"Покажите мне свое # карантинное настроение @nikolic_alex 😂", - подписала шутливый ролик Морозюк.

Поклонники за считанные часы отблагодарили девушку тысячами "сердечек" и хвалебными комментариями.

"Я хотел бы быть красивой женщиной, как ты❤️"

"Ребята ,лучшего ещё не придумали 😂"

"Я ожидав таку кінцівку😂"

"Не больно было )?😁"

"😂Это было неожиданно 😂"

Ранее мы сообщали, Морозюк насмешила публику, преобразившись из "синего чулка" в горячую красотку.

Сначала она предстала закутанной в пижаму: а-ля образ неухоженной и страшненькой барышни, но затем, как по мановению волшебной палочки, превратилась в роковую соблазнительную горничную.

"Кума шо ты творишь 🙈"; "Пульс проверишь?👩‍🔬"; "На это можно смотреть вечно 🔥"; "Ох Ира 😍"; "Ну ничего себе))"; "Это очень сильно😍😍😍😍", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Морозюк похвасталась идеальной фигурой в нескромном наряде: на ней топ и трусики с высокой талией синего цвета, а также гольфы. Образ знойной болельщицы оказался Ирине очень к лицу.

"😂😂Круть) ", "о боже мой😍😍", "Персик🔥", "Красотка что и говорить🥰", "👍Секси", - писали в комментариях.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.