Жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка Ирина послала своих недоброжелателей, которые дают ей советы по воспитанию сына

Гневный пост она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Девушка опубликовала фото с четырехлетним Ильей и ответила на самые распространенные претензии.

Морозюк заявила, что ее четырехлетний сын сосет соску только перед сном. Таким образом он успокаивается. Женщина оправдалась, что мальчик слишком эмоциональный, поэтому такое успокоительное ему просто необходимо.

«В школу ещё никто с соской не пошёл, а если и пойдёт, то е***сь все конем, не ваше псиное дело», - заявила Морозюк.

Тоже самое Морозюк сказала по поводу привычки мальчика пить из бутылочки. По ее словам, для него это ритуал. Кроме этого, выяснилось, что мальчик до сих пор ходит в памперсе. Морозюк заверила, что он ходит в туалет и на горшок, а памперс она ему надевает во избежание ночных казусов.

Отметим, что Морозюк ограничила комментарии к посту и напоследок послала всех несогласных на три веселых буквы. В комментах ее поддержали друзья.

«И в конце хочется добавить "Аминь". Все правильно сказали.)», «Ируня все супер растолковала», «Всё верно, какое им вообще должно быть дело, это каждый хочет лезть со своим советом или комментарием не нужным!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Морозюк едва прикрыла интимное место распахнутым пиджаком: "Браво!".

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