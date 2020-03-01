"На це можна дивитися вічно"

Дружина футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця київського "Динамо", Ірина, позбулася залишків сорому і показала себе в пікантному образі, як у "дорослому" фільмі

Як передає Politeka.net, Морозюк поділилася гарячим відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Дівчина відома своїм почуттям гумору: і цей раз не став винятком. Спочатку вона постала загорнутою в піжаму: а-ля образ недоглянутої та страшненької панночки, але потім, як за помахом чарівної палички, перетворилася на фатальну красуню в спокусливому костюмі покоївки. До речі, "костюм" навіть голосно сказано, адже з одягу на ній тільки нижня білизна, яку вдало доповнили піпідастр ("пухнаста" щітка для прибирання) і характерний для спецодягу покоївок головний убір.

Морозюк потанцювала під динамічну музику, заманюючи шанувальників оцінити її ефектне преображення.

"Раніше я була такою красивою, тепер подивиться на мене ...", - підписала жартівливе відео Ірина.

Користувачі менш ніж за добу поставили 22 000 "лайків", активно коментуючи побачене.

"Кума шо ти твориш 🙈"

"Пульс перевіриш?👩‍🔬"

"На це можна дивитися вічно 🔥"

"Ох Іра 😍"

"Ну нічого собі))"

"Це дуже сильно😍😍😍😍"

"Іра як завжди на висоті 🤤❤️"

"Пушечно😍🔥"

Раніше ми повідомляли, Морозюк приголомшила карколомним образом, натягнувши піджак на голе тіло, - видовище, яке здатне звести фанатів з розуму. Ірина торкнулася в підписі до кадрів складної тему. Виявляється, зірка зіткнулася з хейтерами в мережі. За її словами, таких людей слід шкодувати.

"Підтримую. Схвалюю. 💪", "Насправді «Хейтери» - це найзапекліші ваші фанати 🤘🏼😅", "Анімація класна вийшла 😍", "Іра передай Королю Привіт!! 🙏❤️💋", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.