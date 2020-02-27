Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, предстала в деловом, но в то же время в откровенном образе

Жена футболиста опубликовала видео, на котором, по всей видимости, весело проводила время, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах она предстала в длинном пиджаке, надетом будто на голое тело. Из-под наряда выглядывала пышная грудь Ирины.

Девушка засучила рукава, выставив напоказ все свои тату на руках.

Образ завершили длинные блестящие сережки и неяркий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

Супруга экс-динамовца распустила волосы, которые немного развеял ветер. В это время на нее полетел мячик, который даже ударил по голове модель, но у последней это вызвало лишь улыбку.

В посте Ирина рассказала, что не считает себя известной, но при этом в каких-то кругах - популярной. Как оказалось, у нее растет количество хейтеров, на месте которых она себя не может представить, ведь ей это чувство не знакомо.

По мнению Морозюк, таких людей нужно жалеть, ведь у них психологические проблемы.

"Их действия основаны на их комплексах, страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные... от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼", - написала Ирина.

По словам красотки, люди все по-своему особенные и каждый имеет право жить как он хочет.

"☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде, ездишь на Ламбе или на метро, делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями, пьешь витамины или джин, рожаешь/не рожаешь, женишься/разводишься .. да какая на хрен разница?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения!", - написала Ирина.

Пользователи сети отреагировали так:

"Поддерживаю. Одобряю. 💪", "Достойно!", "По фактам 🤟🏾", "Браво! Золотые слова", "Обожаю❤", "На самом деле «Хейтеры» - это самые ярые наши фанаты 🤘🏼😅", "Анимация классная получилась 😍", "Ира передай Королю Привет!! 🙏❤️💋".

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

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