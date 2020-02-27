Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, предстала в деловом, но в то же время в откровенном образе 

Жена футболиста опубликовала видео, на котором, по всей видимости, весело проводила время, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

На кадрах она предстала в длинном пиджаке, надетом будто на голое тело. Из-под  наряда выглядывала пышная грудь Ирины. 

Девушка засучила рукава, выставив напоказ все свои тату на руках. 

Образ завершили длинные блестящие сережки и неяркий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы. 

Супруга экс-динамовца распустила волосы, которые немного развеял ветер. В это время на нее полетел мячик, который даже ударил по голове модель, но у последней это вызвало лишь улыбку. 

В посте Ирина рассказала, что не считает себя известной, но при этом в каких-то кругах - популярной. Как оказалось, у нее растет количество хейтеров, на месте которых она себя не может представить, ведь ей это чувство не знакомо.

По мнению Морозюк, таких людей нужно жалеть, ведь у них психологические проблемы. 

"Их действия основаны на их комплексах, страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные... от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼", - написала Ирина. 

По словам красотки, люди все по-своему особенные и каждый имеет право жить как он хочет.

"☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде, ездишь на Ламбе или на метро, делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями, пьешь витамины или джин, рожаешь/не рожаешь, женишься/разводишься .. да какая на хрен разница?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения!", - написала Ирина. 

Пользователи сети отреагировали так:

"Поддерживаю. Одобряю. 💪", "Достойно!", "По фактам 🤟🏾", "Браво! Золотые слова", "Обожаю❤", "На самом деле «Хейтеры» - это самые ярые наши фанаты 🤘🏼😅", "Анимация классная получилась 😍", "Ира передай Королю Привет!! 🙏❤️💋". 

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Привет друзья ) этот пост будет обо мне и обо всех в общем. Вернусь немного к теме хейтерства) Я не считаю себя известной, но в каких то определённых кругах плюс- минус популярной .. И с количеством людей , узнаваемых обо мне , растёт и количество хейтеров. И если я здравомыслящий человек , соответсвенно мне свойственно анализировать высказывания и действия в общем тех людей , которые меня ненавидят. А лучший анализ - это тогда , когда ты представляешь себя на месте того человека . У меня , честно говоря , это очень плохо получается. Потому что , скорее всего , мне это чувство не знакомо🙏🏼 Действительно очень много моих знакомых и просто подписчиков спрашивают меня о том, как я это терплю и не обижаюсь ли я на комментарии и высказывания. И сейчас я вам хочу объяснить и может даже кому то помочь 😉 Кто такие хейтеры ? И почему таких людей наоборот надо жалеть и сочувствовать им. Хейтеры - это не совсем здоровые люди. Потому , что все их поступки это следствия психологических проблем. Их действия основаны на их комплексах , страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные .. от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼 Хейтеры - те особи , которые не отличаются умом . Им не присуще логическое или аналитическое мышление. Они не честны сами с собой. Их толкования основываются на софистике. Вот к примеру вам , ту женщину , которая 50 % эфиров на ютубе посвятила мне 😂 Подитожим😊 сейчас обращаюсь не к хейтерам ☝🏼 потому , что алкоголик никогда не признает себя алкоголиком 😉😅 Люди все такие разные и такие особенные! Каждый имеет право жить как он хочет ☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде , ездишь на Ламбе или на метро , делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями , пьёшь витамины или джин , рожаешь / не рожаешь , женишься / разводишься .. да какая на хрен разница ?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения ! Главное оставаться человеком🙏🏼 Улыбайтесь, веселитесь , наслаждайтесь ЧАЩЕ! И не обращайте внимания на мусор 🗑☝🏼 ему место на свалке 😉🔥

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Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

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