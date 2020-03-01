"На это можно смотреть вечно"

Жена футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока киевского "Динамо", Ирина, избавилась от остатков стыда и показала себя в пикантном образе, как во "взрослом" фильме

Как передает Politeka.net, Морозюк поделилась горячим видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотерть, проскролльте вниз). Девушка известна своим чувством юмора: и этот раз не стал исключением. Сначала она предстала закутанной в пижаму: а-ля образ неухоженной и страшненькой барышни, но затем, как по мановению волшебной палочки, превратилась в роковую красотку в соблазнительном костюме горничной. К слову, "костюм" даже громко сказано, ведь из одежды на ней только нижне белье, которое удачно дополнили пипидастр ("пушистая" щетка для уборки) и характерный для спецодежды горничных головной убор.

Морозюк потанцевала под динамичную музыку, завлекая поклонников оценить ее эффектное преображение.

"Раньше я была такой красивой, теперь посмотрите на меня ...", - подписала шуточное видео Ирина.

Пользователи менее чем за сутки поставили 22 000 "лайков", активно комментируя увиденное.

"Кума шо ты творишь 🙈"

"Пульс проверишь?👩‍🔬"

"На это можно смотреть вечно 🔥"

"Ох Ира 😍"

"Ну ничего себе))"

"Это очень сильно😍😍😍😍"

"Ира как всегда на высоте 🤤❤️"

"Пушечно😍🔥"

Ранее мы сообщали, Морозюк ошеломила сногсшибательным образом, натянув пиджак на голое тело, - зрелище, которое способно свести фанатов с ума. Ирина затронула в подписи к кадрам сложную тему. Оказывается, звезда столкнулась с хейтерами в сети. По ее словам, таких людей следует жалеть.

"Поддерживаю. Одобряю. 💪", "На самом деле «Хейтеры» - это самые ярые ваши фанаты 🤘🏼😅", "Анимация классная получилась 😍", "Ира передай Королю Привет!! 🙏❤️💋", - писали в комментариях.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.