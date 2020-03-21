Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, опублікувала відео з туалетним папером 

Зірка приєдналася до одного з челленджей, розмістивши відео в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

Ірина позувала на кадрах в синій білизні: топі і трусиках. Відвертий наряд дозволив помилуватися пружними сідницями зірки. Також стрункі ніжки у високих шкарпетках виглядали в кадрі дуже красиво. 

Інстадіва засвітила і свої татуювання на пікантних місцях. 

Пишні груди в топі спокусливо підвелася.

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Красуня зробила два грайливих хвостика, і, дивлячись у камеру, закручувала туалетний папір в рулон. При цьому красуня посміхалася. 

В пості Морозюк розповіла, від кого прийняла запрошення взяти участь у челенджі і запропонувала іншим приєднатися. 

За 17 годин пост зібрав понад 35 тисяч просмотрів та багато коментарів. 

"😂😂Круть)  ", "о боже мій😍😍", "Персик🔥", "Красуня що і говорити🥰", "👍Сексі", "Походу набивання не вийшло)))😅😉👌", "бомба Іра 🔥🔥🔥🔥👍", "Я не можу, Ірина", "Прекрасне", "Світ зійшов з розуму🌎🙌", "Красуня🔥💪💯👌😉", "Ммм яка соковита п**а🤩", "...куди котиться світ....🙄скоро будуть какати і челлендж передавати один одному,хто більше🤣", "Це що? Ж**а? Нічого собі? Яка рідкість!!!", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, дружина екс-захисника київського "Динамо"  опублікувала відео, на якому, по всій видимості, весело проводила час.

На кадрах вона постала в довгому піджаку, надягнутому ніби на голе тіло. З-під  наряду виглядали пишні груди Ірини. 

Образ завершили довгі блискучі сережки і неяскравий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи. 

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Привет друзья ) этот пост будет обо мне и обо всех в общем. Вернусь немного к теме хейтерства) Я не считаю себя известной, но в каких то определённых кругах плюс- минус популярной .. И с количеством людей , узнаваемых обо мне , растёт и количество хейтеров. И если я здравомыслящий человек , соответсвенно мне свойственно анализировать высказывания и действия в общем тех людей , которые меня ненавидят. А лучший анализ - это тогда , когда ты представляешь себя на месте того человека . У меня , честно говоря , это очень плохо получается. Потому что , скорее всего , мне это чувство не знакомо🙏🏼 Действительно очень много моих знакомых и просто подписчиков спрашивают меня о том, как я это терплю и не обижаюсь ли я на комментарии и высказывания. И сейчас я вам хочу объяснить и может даже кому то помочь 😉 Кто такие хейтеры ? И почему таких людей наоборот надо жалеть и сочувствовать им. Хейтеры - это не совсем здоровые люди. Потому , что все их поступки это следствия психологических проблем. Их действия основаны на их комплексах , страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные .. от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼 Хейтеры - те особи , которые не отличаются умом . Им не присуще логическое или аналитическое мышление. Они не честны сами с собой. Их толкования основываются на софистике. Вот к примеру вам , ту женщину , которая 50 % эфиров на ютубе посвятила мне 😂 Подитожим😊 сейчас обращаюсь не к хейтерам ☝🏼 потому , что алкоголик никогда не признает себя алкоголиком 😉😅 Люди все такие разные и такие особенные! Каждый имеет право жить как он хочет ☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде , ездишь на Ламбе или на метро , делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями , пьёшь витамины или джин , рожаешь / не рожаешь , женишься / разводишься .. да какая на хрен разница ?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения ! Главное оставаться человеком🙏🏼 Улыбайтесь, веселитесь , наслаждайтесь ЧАЩЕ! И не обращайте внимания на мусор 🗑☝🏼 ему место на свалке 😉🔥

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Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк постала  загорнутою в піжаму: а-ля образ недоглянутої і страшненької панночки, але потім, як за помахом чарівної палички, перетворилася на фатальну красуню в спокусливому костюмі покоївки.

До речі, "костюм" навіть голосно сказано, адже з одягу на ній тільки нижня білизна.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.