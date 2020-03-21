Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, опублікувала відео з туалетним папером

Зірка приєдналася до одного з челленджей, розмістивши відео в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ірина позувала на кадрах в синій білизні: топі і трусиках. Відвертий наряд дозволив помилуватися пружними сідницями зірки. Також стрункі ніжки у високих шкарпетках виглядали в кадрі дуже красиво.

Інстадіва засвітила і свої татуювання на пікантних місцях.

Пишні груди в топі спокусливо підвелася.

Красуня зробила два грайливих хвостика, і, дивлячись у камеру, закручувала туалетний папір в рулон. При цьому красуня посміхалася.

В пості Морозюк розповіла, від кого прийняла запрошення взяти участь у челенджі і запропонувала іншим приєднатися.

За 17 годин пост зібрав понад 35 тисяч просмотрів та багато коментарів.

"😂😂Круть) ", "о боже мій😍😍", "Персик🔥", "Красуня що і говорити🥰", "👍Сексі", "Походу набивання не вийшло)))😅😉👌", "бомба Іра 🔥🔥🔥🔥👍", "Я не можу, Ірина", "Прекрасне", "Світ зійшов з розуму🌎🙌", "Красуня🔥💪💯👌😉", "Ммм яка соковита п**а🤩", "...куди котиться світ....🙄скоро будуть какати і челлендж передавати один одному,хто більше🤣", "Це що? Ж**а? Нічого собі? Яка рідкість!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина екс-захисника київського "Динамо" опублікувала відео, на якому, по всій видимості, весело проводила час.

На кадрах вона постала в довгому піджаку, надягнутому ніби на голе тіло. З-під наряду виглядали пишні груди Ірини.

Образ завершили довгі блискучі сережки і неяскравий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк постала загорнутою в піжаму: а-ля образ недоглянутої і страшненької панночки, але потім, як за помахом чарівної палички, перетворилася на фатальну красуню в спокусливому костюмі покоївки.

До речі, "костюм" навіть голосно сказано, адже з одягу на ній тільки нижня білизна.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.