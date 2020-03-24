Ірина Морозюк, дружина футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця київського "Динамо", збентежила розвагою з туалетним папером

Як передає Politeka.net, нудьгуюча на карантині дівчина поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Ірина з'явилася в сірих спортивних штанях і короткому чорному топі - з оголеною талією, розпатлана і без косметики.

Так їй було не до марафету, Морозюк здивувала витівками: вона намагалася закинути рулон на дерев'яне пристосування, але, виявилося, що з влучністю або з везінням у неї явні проблеми.

Дівчина тренувалася мало не в кожній кімнаті, і в кінці кінців, від розчарування вже зібралася зняти штани і самою сісти на те "пристосування", як відео на цьому епічному моменті переривається.

"Покажіть мені свій # карантинний настрій @nikolic_alex 😂", - підписала жартівливий ролик Морозюк.

Шанувальники за лічені години віддячили дівчині тисячами "сердечок" і позитивними коментарями.

"Я хотів би бути красивою жінкою, як ти❤️"

"Друзі, кращого ще не придумали 😂"

"Я ожидав таку кінцівку😂"

"Не боляче було )?😁"

"😂Це було несподівано 😂"

Раніше ми повідомляли, Морозюк насмішила публіку, перетворившись з "синьої панчохи" в гарячу красуню.

Спочатку вона постала загорнутою в піжаму: а-ля образ недоглянутої і страшненької панночки, але потім, як за помахом чарівної палички, перетворилася на фатальну спокусливу покоївку.

"Кума шо ти твориш 🙈"; "Пульс перевіриш?👩‍🔬"; "На це можна дивитися вічно 🔥"; "Ох Іра 😍"; "Ну нічого собі))"; "Це дуже сильно😍😍😍😍", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Морозюк похвалилася ідеальною фігурою в нескромному вбранні: на ній топ і трусики з високою талією синього кольору, а також гольфи. Образ спекотної вболівальниці виявився Ірині дуже до лиця.

"😂😂Круть) ", "о боже мій😍😍", "Персик🔥", "Красуня що і говорити🥰", "👍Сексі", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.