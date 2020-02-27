Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, постала в діловому, але в той же час у відвертому образі 

Дружина футболіста опублікувала відео, на якому, по всій видимості, весело проводила час, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

На кадрах вона постала в довгому піджаку, надягнутому ніби на голе тіло. З-під  наряду виглядали пишні груди Ірини. 

Дівчина підкотила рукава, виставивши напоказ усі свої тату на руках. 

Образ завершили довгі блискучі сережки і неяскравий макіяж з  акцентом на пишні вії і пухкі губи. 

Дружина екс-динамівця розпустила волосся, яке трохи розвіяв вітер. В цей час на неї полетів м'ячик, який навіть вдарив по голові модель, але в останньої це викликало лише посмішку. 

В пості Ірина розповіла, що не вважає себе відомою, але при цьому у певних колах - популярною. Як виявилося, у неї зростає кількість хейтерів, на місці яких вона не може себе уявити, адже їй це почуття не знайоме.

На думку Морозюк, таких людей треба шкодувати, адже у них психологічні проблеми. 

"Їх дії засновані на їх комплексах, страхах і низької самооцінки. Комплекси можуть бути абсолютно різні... від невдоволення своєю зовнішністю до низької самореалізації себе як особистості. Ось і привіт мізантропія👋🏼", - написала Ірина. 

За словами красуні, люди всі по-своєму особливі і кожен має право жити як він хоче.

"☝🏼 Яка різниця ти одягаєшся в гуччі або в секонд хенді, їздиш на Ламбі або на метро, робиш уколи молодості або приймаєш старіння з усіма його проявами, п'єш вітаміни або джин, народжуєш/не народжуєш, одружишся/розлучаєшся .. та яка на хрін різниця?! У кожного своє завдання, свої цілі і свої досягнення!", - написала Ірина. 

Користувачі мережі відреагували так:

"Підтримую. Схвалюю. 💪", "Достойно!", "За фактами 🤟🏾", "Браво! Золоті слова", "Обожнюю❤", "насправді «Хейтеры» - це найзапекліші наші фанати 🤘🏼😅", "Анімація класна вийшла 😍", "Іра передай Королю Привіт!! 🙏❤️💋". 

View this post on Instagram

Привет друзья ) этот пост будет обо мне и обо всех в общем. Вернусь немного к теме хейтерства) Я не считаю себя известной, но в каких то определённых кругах плюс- минус популярной .. И с количеством людей , узнаваемых обо мне , растёт и количество хейтеров. И если я здравомыслящий человек , соответсвенно мне свойственно анализировать высказывания и действия в общем тех людей , которые меня ненавидят. А лучший анализ - это тогда , когда ты представляешь себя на месте того человека . У меня , честно говоря , это очень плохо получается. Потому что , скорее всего , мне это чувство не знакомо🙏🏼 Действительно очень много моих знакомых и просто подписчиков спрашивают меня о том, как я это терплю и не обижаюсь ли я на комментарии и высказывания. И сейчас я вам хочу объяснить и может даже кому то помочь 😉 Кто такие хейтеры ? И почему таких людей наоборот надо жалеть и сочувствовать им. Хейтеры - это не совсем здоровые люди. Потому , что все их поступки это следствия психологических проблем. Их действия основаны на их комплексах , страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные .. от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼 Хейтеры - те особи , которые не отличаются умом . Им не присуще логическое или аналитическое мышление. Они не честны сами с собой. Их толкования основываются на софистике. Вот к примеру вам , ту женщину , которая 50 % эфиров на ютубе посвятила мне 😂 Подитожим😊 сейчас обращаюсь не к хейтерам ☝🏼 потому , что алкоголик никогда не признает себя алкоголиком 😉😅 Люди все такие разные и такие особенные! Каждый имеет право жить как он хочет ☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде , ездишь на Ламбе или на метро , делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями , пьёшь витамины или джин , рожаешь / не рожаешь , женишься / разводишься .. да какая на хрен разница ?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения ! Главное оставаться человеком🙏🏼 Улыбайтесь, веселитесь , наслаждайтесь ЧАЩЕ! И не обращайте внимания на мусор 🗑☝🏼 ему место на свалке 😉🔥

A post shared by Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) on

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк показала свої «м'ячі» без нижньої білизни: «хлопці хочуть тільки...».

Також Politeka писала, що дружина екс-футболіста збірної України «засвітила» свої форми на відпочинку: вид вражає.