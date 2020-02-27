Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, постала в діловому, але в той же час у відвертому образі

Дружина футболіста опублікувала відео, на якому, по всій видимості, весело проводила час, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах вона постала в довгому піджаку, надягнутому ніби на голе тіло. З-під наряду виглядали пишні груди Ірини.

Дівчина підкотила рукава, виставивши напоказ усі свої тату на руках.

Образ завершили довгі блискучі сережки і неяскравий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

Дружина екс-динамівця розпустила волосся, яке трохи розвіяв вітер. В цей час на неї полетів м'ячик, який навіть вдарив по голові модель, але в останньої це викликало лише посмішку.

В пості Ірина розповіла, що не вважає себе відомою, але при цьому у певних колах - популярною. Як виявилося, у неї зростає кількість хейтерів, на місці яких вона не може себе уявити, адже їй це почуття не знайоме.

На думку Морозюк, таких людей треба шкодувати, адже у них психологічні проблеми.

"Їх дії засновані на їх комплексах, страхах і низької самооцінки. Комплекси можуть бути абсолютно різні... від невдоволення своєю зовнішністю до низької самореалізації себе як особистості. Ось і привіт мізантропія👋🏼", - написала Ірина.

За словами красуні, люди всі по-своєму особливі і кожен має право жити як він хоче.

"☝🏼 Яка різниця ти одягаєшся в гуччі або в секонд хенді, їздиш на Ламбі або на метро, робиш уколи молодості або приймаєш старіння з усіма його проявами, п'єш вітаміни або джин, народжуєш/не народжуєш, одружишся/розлучаєшся .. та яка на хрін різниця?! У кожного своє завдання, свої цілі і свої досягнення!", - написала Ірина.

Користувачі мережі відреагували так:

"Підтримую. Схвалюю. 💪", "Достойно!", "За фактами 🤟🏾", "Браво! Золоті слова", "Обожнюю❤", "насправді «Хейтеры» - це найзапекліші наші фанати 🤘🏼😅", "Анімація класна вийшла 😍", "Іра передай Королю Привіт!! 🙏❤️💋".

Нагадаємо, що Ірина Морозюк присвятила своїй "низькою самооцінкою": з одягу тільки трусики.

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