Привет друзья ) этот пост будет обо мне и обо всех в общем. Вернусь немного к теме хейтерства) Я не считаю себя известной, но в каких то определённых кругах плюс- минус популярной .. И с количеством людей , узнаваемых обо мне , растёт и количество хейтеров. И если я здравомыслящий человек , соответсвенно мне свойственно анализировать высказывания и действия в общем тех людей , которые меня ненавидят. А лучший анализ - это тогда , когда ты представляешь себя на месте того человека . У меня , честно говоря , это очень плохо получается. Потому что , скорее всего , мне это чувство не знакомо🙏🏼 Действительно очень много моих знакомых и просто подписчиков спрашивают меня о том, как я это терплю и не обижаюсь ли я на комментарии и высказывания. И сейчас я вам хочу объяснить и может даже кому то помочь 😉 Кто такие хейтеры ? И почему таких людей наоборот надо жалеть и сочувствовать им. Хейтеры - это не совсем здоровые люди. Потому , что все их поступки это следствия психологических проблем. Их действия основаны на их комплексах , страхах и низкой самооценки. Комплексы могут быть абсолютно разные .. от недовольства своей внешностью до низкой самореализации себя как личности. Вот и привет мизантропия👋🏼 Хейтеры - те особи , которые не отличаются умом . Им не присуще логическое или аналитическое мышление. Они не честны сами с собой. Их толкования основываются на софистике. Вот к примеру вам , ту женщину , которая 50 % эфиров на ютубе посвятила мне 😂 Подитожим😊 сейчас обращаюсь не к хейтерам ☝🏼 потому , что алкоголик никогда не признает себя алкоголиком 😉😅 Люди все такие разные и такие особенные! Каждый имеет право жить как он хочет ☝🏼 Какая разница одеваешься ты в гуччи или в секонд хенде , ездишь на Ламбе или на метро , делаешь уколи молодости или принимаешь старение со всеми его проявлениями , пьёшь витамины или джин , рожаешь / не рожаешь , женишься / разводишься .. да какая на хрен разница ?! У каждого своя задача, свои цели и свои достижения ! Главное оставаться человеком🙏🏼 Улыбайтесь, веселитесь , наслаждайтесь ЧАЩЕ! И не обращайте внимания на мусор 🗑☝🏼 ему место на свалке 😉🔥