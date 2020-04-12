Жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка Ирина показала фанатам, как нужно вести себя с женщиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не благодарите», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Морозюк позирует в различных нарядах, рассказывая, что свою женщину нужно хвалить и ценить. А на последних секундах она добавила, что нужно делать мужчине. В этот момент она лежала в красивом белье на кровати, заигрывая на камеру.

«Бомба», «что правда – то правда», «огонь вообще», «концовка супер», «кайф», «мась, это бомба», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Морозюка Ирина присоединилась к модному челенджу и опубликовала свое фото без одежды

В последние дни звезды публикуют в Инстаграм фотографии, на которых позируют без одежды, прикрываясь лишь подушкой. Эта идея вдохновила Ирину Морозюк, которая также решила не отставать от трендов.

Жена футболиста поделилась домашним снимком, на котором она позирует в импровизированном мини-платье, состоящем из одной лишь подушки. При этом, судя по всему, Морозюк подошла к челенджу серьезно, и не оставила на себе даже белья.

Свой «модный лук» красотка решила дополнить стильными солнцезащитными очками и ярко-красной помадой. На фото Ирина позирует в пол-оборота, демонстрируя зрителям свои обнаженные ягодицы.

Напомним, бесстыжая жена экс-динамовца забралась на шкаф и поразила пикантной выходкой.

Как сообщала Politeka, жена экс-динамовца показала упругие достоинства в одном белье.

Также Politeka писала, что жена экс-динамовца накинулась на людей из-за проблем с сыном.