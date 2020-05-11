Супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась роскошными изгибами на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

На кадрах жена Морозюка позирует в крохотных шортах и топе без белья, демонстрируя безупречную фигуру. В какой-то момент звезда задирает руку, из-за чего в кадр попадает лишнее.

Уточним, что все это происходит под красивую музыку. Однако ее поклонники были лишены возможности высказаться о выходке кумира – кадры Ирина выбросила у себя в Stories.

Как сообщалось ранее, супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время с подругами.

Блондинка часто публикует фото и видео в откровенных образах. В этот раз Ирина предстала не сама, а в компании подружек.

На нескольких сториз Ирина показала, как они развлекаются. В частности, девушки танцевали перед зеркалом: "Бестии".

Жена футболиста надела футболку почти камуфляжной расцветки и маленькие шортики. Возможно, блондинка спала в такой одежде и показала, как готовится к выходу на улицу, танцуя.

Красотка вместе с горячей подружкой, которая позировала в голубом купальнике и шортиках, стала активно двигать телом. Ирина демонстрировала пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Последними Морозюк активно двигала в такт музыке.

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