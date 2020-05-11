Супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась роскошными изгибами на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
На кадрах жена Морозюка позирует в крохотных шортах и топе без белья, демонстрируя безупречную фигуру. В какой-то момент звезда задирает руку, из-за чего в кадр попадает лишнее.
Уточним, что все это происходит под красивую музыку. Однако ее поклонники были лишены возможности высказаться о выходке кумира – кадры Ирина выбросила у себя в Stories.
Правила оплаты картой и смартфоном изменились, важное заявление ПриватБанка: что нужно знать
Деми Роуз в дырявом купальнике вывалила на камеру мечту всех мужчин: "Сразу стало жарко"
Курс валют удивит после смягчения карантина: украинцам рассказали, к чему готовиться, "самое время..."
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова: "встречается крайне редко..."
Как сообщалось ранее, супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время с подругами.
Блондинка часто публикует фото и видео в откровенных образах. В этот раз Ирина предстала не сама, а в компании подружек.
На нескольких сториз Ирина показала, как они развлекаются. В частности, девушки танцевали перед зеркалом: "Бестии".
Жена футболиста надела футболку почти камуфляжной расцветки и маленькие шортики. Возможно, блондинка спала в такой одежде и показала, как готовится к выходу на улицу, танцуя.
Красотка вместе с горячей подружкой, которая позировала в голубом купальнике и шортиках, стала активно двигать телом. Ирина демонстрировала пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Последними Морозюк активно двигала в такт музыке.
Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца без стыда сверкнула главным достоинством в постели
А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца без одежды показала, чем соблазняет мужа