Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время с подругами
Блондинка часто публикует фото и видео в откровенных образах, пишет Politeka.net. В этот раз Ирина предстала не сама, а в компании подружек.
На нескольких сториз Ирина показала, как они развлекаются. В частности, девушки танцевали перед зеркалом: "Бестии".
Жена футболиста надела футболку почти камуфляжной расцветки и маленькие шортики. Возможно, блондинка спала в такой одежде и показала, как готовится к выходу на улицу, танцуя.
Красотка вместе с горячей подружкой, которая позировала в голубом купальнике и шортиках, стала активно двигать телом. Ирина демонстрировала пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Последними Морозюк активно двигала в такт музыке.
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Ирина подносила камеру к зеркалу и снимала себя крупным планом. Девушка двигала головой, в общем, веселилась, как могла.
Поскольку видео были обнародованы в сториз, никто открыто не смог высказать свое мнение об увиденном.
Напомним, Ирина Морозюк позировала в кружевном топе, который немного спустила с плеча, а также в трусиках, натянув их выше бедер.
Большая грудь, тонкая талия и пышные бедра - в этой фигуре все идеально.
Ирина забрала волосы в игривые пучки и вытащив несколько прядей у лица.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк позировала в различных нарядах, рассказывая, что свою женщину нужно хвалить и ценить. А на последних секундах она добавила, что нужно делать мужчине. В этот момент она лежала в красивом белье на кровати, заигрывая на камеру.
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