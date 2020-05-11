Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время с подругами

Блондинка часто публикует фото и видео в откровенных образах, пишет Politeka.net. В этот раз Ирина предстала не сама, а в компании подружек.

На нескольких сториз Ирина показала, как они развлекаются. В частности, девушки танцевали перед зеркалом: "Бестии".

Жена футболиста надела футболку почти камуфляжной расцветки и маленькие шортики. Возможно, блондинка спала в такой одежде и показала, как готовится к выходу на улицу, танцуя.

Красотка вместе с горячей подружкой, которая позировала в голубом купальнике и шортиках, стала активно двигать телом. Ирина демонстрировала пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Последними Морозюк активно двигала в такт музыке.

Ирина подносила камеру к зеркалу и снимала себя крупным планом. Девушка двигала головой, в общем, веселилась, как могла.

Поскольку видео были обнародованы в сториз, никто открыто не смог высказать свое мнение об увиденном.

Напомним, Ирина Морозюк позировала в кружевном топе, который немного спустила с плеча, а также в трусиках, натянув их выше бедер.

Большая грудь, тонкая талия и пышные бедра - в этой фигуре все идеально.

Ирина забрала волосы в игривые пучки и вытащив несколько прядей у лица.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк позировала в различных нарядах, рассказывая, что свою женщину нужно хвалить и ценить. А на последних секундах она добавила, что нужно делать мужчине. В этот момент она лежала в красивом белье на кровати, заигрывая на камеру.

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